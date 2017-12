Auf der Koreanischen Halbinsel oder im Nahen Osten kann im kommenden Jahr aus der Sicht des Leiters des Zentrums für militärdiplomatische Analyse, Wladimir Winokurow, ein Krieg ausbrechen. In den beiden Konflikten spielten die USA die Rolle eines Hetzers, während vor allem Russland in der Lage sei, die bewaffnete Auseinandersetzung zu verhindern.

