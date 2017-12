Ausstellung in Hanoi erinnert an die Bombenangriffe zu Weihnachten 1972 Fotos und Artefakte dokumentieren die dunkelsten Tage der Hauptstadt im Vietnamkrieg.

https://e.vnexpress.net/news/travel-life/hanoi-exhibition-remembers-christmas-bombings-of-1972-3684357.html

Für viele ältere Einwohner Hanois steht in diesen Tagen ein Ereignis im Mittelpunkt, das sie niemals vergessen werden Um die Weihnachtstage herum gedenken sie der Freunde und Verwandten, die vor 45 Jahren ums Leben kamen – im Dezember 1972, als die USA die grössten Luftangriffe jenes Krieges flogen, den man in Vietnam den Amerikanischen Krieg nennt.

Zwischen dem 18. und 31. Dezember 1972 flogen Maschinen der US-Luftwaffe Tag und Nacht rund um die Uhr Einsaetze gegen Hanoi und die Hafenstadt Haiphong. Nur am 1. Weihnachtsfeiertag wurde eine kleine Pause eingelegt. Bereits am Abend aber nahmen die B52-Bomberflotten das Bombardement verstaerkt wieder auf. Die Buchhalter des Schreckens im Pentagon registrierten allein am 26 Dezember ca. 1000 Einsaetze mit 193 Flugzeugen.

Bei den zweiwöchigen Bombardierungen wurden in Hanoi 2.385 Zivilisten getoetet, weitere 1.355 verletzt. Das groesste Krankenhaus Nordvietnams, das Bạch Mai Hospital, wurde durch Bomben schwer getroffen. Das Hauptgebäude stürzte ein. Patienten, Schwestern und Ärzte wurden unter seinen Trümmern begraben. Die dicht besiedelte Umgebung des Bahnhofs wurde dem Erdboden gleich gemacht, ganze Wohnviertel lagen in Trümmern. Allein bei einem Angriff in der Nacht vom 25.12. auf den 26.12.1972 wurden 287 Menschen getötet als die Khâm Thiên Strasse mit Sprengbomben vollkommen zerstört wurde.

