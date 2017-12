Verlogene Ehrung. Sacharow-Preis für Venezuelas Opposition – Von André Scheer (junge Welt)

Man kann die Zustände in Venezuela durchaus kritisieren und sollte das auch. Korruption, Bürokratismus und Inflation sind nach wie vor ungelöste Probleme. Und die Behinderung unabhängiger Kandidaten bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag wirft ebenfalls Fragen auf. Doch darum geht es Tajani und Company nicht. Sie wollen den Sturz der demokratisch gewählten Regierung in Caracas – und da die zersplitterte Opposition Venezuelas dazu nicht in der Lage ist, soll sie von außen aufgepäppelt werden.

