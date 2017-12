Was also als Herausforderung aus dem syrischen Schlachtfeld auf uns zukommt, ist die Notwendigkeit einer völkerrechtlichen Ordnung, welche die staatliche Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht sowohl der Völker als auch des einzelnen Individuums in ein neues Verhältnis zueinander setzt.

den ganzen Artikel lesen

https://www.hintergrund.de/politik/welt/regime-change-der-globalen-art/

