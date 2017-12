In China ist am Mittwoch an die von japanischen Soldaten verübten Massaker in der Stadt Nangking erinnert worden (junge Welt)

In China ist am Mittwoch an die von japanischen Soldaten verübten Massaker in der Stadt Nangking erinnert worden. An der Zeremonie zum 80. Jahrestag der laut Rednern »großen Katastrophe« in der ostchinesischen Stadt nahm auch Präsident Xi Jinping teil.

Das japanische Militär war am 13. Dezember 1937 in die Stadt eingefallen. Sechs Wochen lang töteten und vergewaltigten die Soldaten dort Zivilisten und richteten schwere Zerstörungen an. Nach chinesischen Angaben wurden 300.000 Menschen getötet. (AFP/jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/323523.gedenken.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge