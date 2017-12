Dilma Rousseff und Cristina Fernández de Kirchner, die früheren Präsidentinnen von Brasilien und Argentinien, haben in einem Gespräch die politische Lage ihrer Länder und die juristische Verfolgung Oppositioneller beklagt.

