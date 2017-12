„Der Mensch als Sicherheitsrisiko“ – Dauerhafter Ausnahmezustand in Deutschland? (Sputniknews)

Die Bundesrepublik wird derzeit zu einem „präventiv-autoritären Sicherheitsstaat im permanenten Ausnahmezustand“ umgebaut. Davor warnt Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Publizist. Er fragt, ob die Militarisierung nach innen und der Ruf nach dem starken Staat noch anderen Zielen als der verkündeten Terror-Abwehr dienen.

„Der staatliche ‚Antiterrorkampf‘ hat sich immer mehr als ein enormes Umorientierungs- und Umgestaltungsprogramm herausgestellt – ein Programm der Demontage hergebrachter Grundsätze des Völkerrechts, der Menschen- und Bürgerrechte und des liberal-demokratischen Rechtsstaates.“

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20171213318679971-mensch-als-sicherheitsrisiko-in-deutschland/

