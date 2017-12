Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Mai 2018 geplant. Bei vollständiger Inbetriebnahme soll das schwimmende Solarkraftwerk ein Energie-Äquivalent der Verbrennung von etwa 53.000 Tonnen Kohle produzieren. Nach Angaben des Unternehmens sollen somit jährlich fast 199.500 Tonnen an Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden.

weiterlesen

https://deutsch.rt.com/asien/62145-china-errichtet-grosste-schwimmende-solarstromanlage/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge