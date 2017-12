14.12.2017: Botschaft von Venezuela – Kurzfilme des Plurinationalen Staats Bolivien, Kubas, Ecuadors, Nicaraguas und der Bolivarischen Republik Venezuela

Heute um 18 Uhr – Bolivar und Miranda Saal der Botschaft von Venezuela, Schillstr. 9, 10785 Berlin

Die Botschaften des Plurinationalen Staats Bolivien, Kubas, Ecuadors, Nicaraguas und der Bolivarischen Republik Venezuela, Mitgliedsländer der Bolivarischen Allianz für die Völker Unseres Amerika – Handelsvertrag der Völker (ALBA-TCP), gemeinsam bemüht und erfreut, eine Auswahl von Kurzfilmen zu präsentieren, welche die Wirklichkeit unserer Länder anhand verschiedener Themen zeigen.

https://amerika21.de/term…/…/11/190876/kurzfilmfestival-alba

