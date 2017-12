„Seid ihr bereit, Russen zu schlachten?“: Radio Liberty nennt Hassrede „schmerzhafte Fragen“ (RT Deutsch)

Also, meine Freunde, ihr solltet euch eine Frage stellen: Seid ihr bereit – es klingt natürlich furchtbar, aber ich kann es mir erlauben, ich bin ein Medienschaffender, die Provokationen sind uns eigen – seid ihr bereit, die Ruskanaken zu schlachten? Nicht Putin. Seid ihr bereit, einen Russen zu erstechen, der in euer Haus einbricht, indem ihr versteht, dass ihr eben Ruskanaken schlachtet? Antwortet auf diese Frage und es wird leichter und einfacher für euch.

https://deutsch.rt.com/europa/62101-seid-ihr-bereit-russen-zu-schlachten-hass-rede-radio-liberty/

