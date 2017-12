„Jüdischer Selbsthass“ – Projekt Kritische Aufklärung

Jüdischer Selbsthass

Eine bewährte demagogische Praxis gegen jüdische Intellektuelle

Von Susann Witt-Stahl

Mit einiger Sorge wird hierzulande die vermeintliche Existenz einer mysteriösen Gestalt beklagt. Droht derzeit eher wenig Gefahr vom Gespenst des Kommunismus, treibt offenbar umso mehr der „selbsthassende Jude“ sein Unwesen. Der US-amerikanische Linguist Noam Chomsky tut es, die Journalistin Naomi Klein, ebenso der israelische Historiker Moshe Zimmermann. Die Liste der jüdischen Übeltäter ist lang – alle gehören zur kritischen Intelligenz.

Hier weiterlesen: https://weltnetz.tv/story/1360-susann-witt-stahl-juedischer-selbsthass

Projekt Kritische Aufklärung

Konferenz in Berlin am 10. Februar 2018

Mit Moshe Zuckermann, Rolf Becker, Esther Bejarano, Moshé Machover, Jackie Walker u.a.

Anmeldungen hier: http://projektkritischeaufklaerung.de/de/konferenz-in-berlin-am-10-februar-2018/

Kurzes Video mit Moshe Zuckermann zur Konferenz:

https://www.facebook.com/Projekt-Kritische-Aufkl%C3%A4rung-960490134088713/

