Jerusalem: West-Jerusalem als Hauptstadt Israels / Ost-Jerusalems als Hauptstadt des künftigen palästinensischen Staates

Islamischer Gipfel erkennt Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas an

Ein Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (IOC) hat am Mittwoch Ost-Jerusalem als die Hauptstadt eines Palästinenserstaates anerkannt. Damit reagierte die IOC auf die Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt durch die USA, meldet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf die türkische Agentur Anadolu. „Wir verkünden, dass wir den Palästinenserstaat anerkennen, dessen Hauptstadt Ost-Jerusalem ist“, zitiert die „FAZ“ aus der Erklärung des Gipfels am Mittwoch in Istanbul.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor auf dem Sondergipfel zur internationalen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt eines Palästinenserstaates aufgerufen. Dabei bezeichnete er Israel als einen „Terror-Staat“, der die palästinensischen Territorien besetzt habe.

Moskau hat sich bereits von der Position Erdogans distanziert. „Wir kennen diese Position. In diesem Fall stimmt sie mit unserem Standpunkt nicht überein. Russlands Position zu Jerusalem und zur Nahost-Regelung ist sehr gut bekannt“, teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit. (…)

Kreml kommentiert Erdogans Jerusalem-Vorschlag

Die Position der Türkei bezüglich des palästinensisch-israelischen Konflikts ist Russland bekannt, stimmt jedoch mit dem Standpunkt Moskaus nicht überein, wie der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch sagte. Damit reagierte er auf den jüngsten Aufruf Erdogans, Jerusalem als die Hauptstadt von Palästina anzuerkennen.

„Wir kennen diese Position. In diesem Fall stimmt sie mit unserem Standpunkt nicht überein. Russlands Position zu Jerusalem und zur Nahost-Regelung ist sehr gut bekannt“, sagte Peskow. (…)

Position Russlands zu Jerusalem – Aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums vom 6. April 2017 http://www.mid.ru/de/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2717182

„Wir bestätigen unsere Treue den Beschlüssen der UNO bezüglich der Regelungsprinzipien, darunter des Status Ost-Jerusalems als Hauptstadt des künftigen palästinensischen Staates. Gleichzeitig halten wir es für nötig, zu erklären, dass wir in diesem Kontext West-Jerusalem als Hauptstadt Israels betrachten.

Konkrete Aspekte der Lösung des gesamten Spektrums der Fragen bezüglich des endgültigen Status der palästinensischen Territorien, darunter des Jerusalem-Problems, sollen bei direkten Verhandlungen zwischen den Seiten vereinbart werden. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, Co-Sponsor des Friedensprozesses und aktiver Teilnehmer des Nahost-Quartetts wird Russland auch weiterhin die Israelis und die Palästinenser bei den Verhandlungen unterstützen. Besonderes Augenmerk werden wir auf die Förderung der Möglichkeiten zum freien Zugang zu den heiligen Stätten in Jerusalem für alle Gläubigen richten.“

Donald Trump und Jerusalem: Auf der Grundlage des von beiden Häusern des Kongresses mit großer Mehrheit beider Parteien am 23. Oktober 1995 verabschiedeten Gesetzes „Jerusalem Embassy Act“, verkündete Trump am 6. Dezember 2017 die Anerkennung Jerusalems „als Hauptstadt Israels“ und den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem. Gleichzeitig nutzte er die Gesetzesklausel, die dem Präsidenten alle 6 Monate die Möglichkeit gibt, den Umzug der Botschaft um weitere 6 Monate zu verschieben. Nach seiner Rede unterschrieb er deshalb – wie schon vor 6 Monaten und wie alle Präsidenten vor ihm – den „Waiver“ (die Verzichtserklärung).

Das US-Gesetz von 1995 spricht von Jerusalems als ungeteilte Hauptstadt Israels, Trump von Jerusalem „als Hauptstadt Israels“ und erklärte in seiner Rede ergänzend: „Heute ist Jerusalem ein Ort und muss es bleiben, an dem Juden an der Klagemauer beten, Christen die Stationen des Kreuzes gehen und Muslime in der Al-Aqsa-Moschee beten.“ (…) „Wir wollen ein Abkommen, das für die Israelis und für die Palästinenser von großem Wert ist. Wir nehmen keine Stellung zu irgendwelchen endgültigen Statusfragen, einschließlich der spezifischen Grenzen der israelischen Souveränität in Jerusalem oder der Lösung von umstrittenen Grenzen. Diese Fragen sind Sache der beteiligten Parteien.“Siehe Rede..https://cooptv.wordpress.com/2017/12/07/zur-dokumentation-jerusalem-rede-von-donald-trump-vom-6-dezember-2017/..).

