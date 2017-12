Das Weiße Haus ist bereit, die Aufrechterhaltung der Macht des syrischen Präsidenten Baschar Assad zumindest in den nächsten vier Jahren zu akzeptieren. Dies berichtet das US-Magazin „The New Yorker“ unter Berufung auf amerikanische und europäische Politiker.

https://de.sputniknews.com/politik/20171212318651726-usa-machterhalt-assad-syrien/

