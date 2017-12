US-Präsident Donald Trump hat in einem am Montag an den Kongress geschickten Brief die jüngsten Schläge des US-Militärs gegen die syrische Armee als „legitime Maßnahmen“ bezeichnet.

https://de.sputniknews.com/politik/20171212318652312-trump-us-angriffe-syrien-armee/

