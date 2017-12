Kindersexnetzwerk-Justizskandal im Fall Epstein – Zu den potentiellen Kunden zählte auch Ex-Präsident Bill Clinton

Laut Aktenlage der US-Strafverfolgungsbehörden und Aussage mutmaßlicher Opfer

soll der Investmentbanker Jeffrey Epstein im Rahmen eines von ihm betriebenen Kindersexnetzwerks minderjährige Mädchen an zahlungswillige Kunden vermittelt haben. Sexpartys sollen auf seiner Privatinsel auf den Virgin Islands und in seinem New Yorker Anwesen an der Upper Eastside stattgefunden haben.

Die Klägerin Virginia Roberts beschuldigt Epstein in einer beeidigten Erklärung er hätte sie von 1999 bis 2002 als Sex-Sklavin an Kunden „vergeben“. Zu den Kunden zählte angeblich Königin Elisabeths Sohn Prinz Andrew und der Harvard-Professor Alan Dershowitz.

2007 wurde Epstein von insgesamt 40 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Insgesamt wurden 17 Klagen außergerichtlich geregelt, in einem Fall wurde er schuldig gesprochen. Als Folge wurde er zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, diese wurde sogar auf 13 Monate verkürzt. Außerdem hatte er täglich 16 Stunden Freigang, und musste lediglich im Gefängnis übernachten.

Epstein nutzte seinen Privatjet, auch „Lolita Express“ genannt, für seine zahlreichen Ausflüge auf seine Privatinsel auf den Virgin Islands. Flugzeugprotokolle belegen, dass sich auch Bill Clinton mindestens 26 mal an Bord des Flugzeugs befand.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge