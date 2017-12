Marktbeherrschende Netzbetreiber in den USA sollen zukünftig noch mehr Einfluss bekommen, welche Inhalte ihre Kunden genau sehen können.

Die FCC (Telekommunikations-Aufsichtsbehörde) will die Netzneutralität abschaffen.

Internetanbieter werden das Recht erhalten, die Geschwindigkeit für bestimmte Inhalte zu beschleunigen und für andere zu verlangsamen.





