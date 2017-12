Wurde Amri als Informationsquelle protegiert? Und welchen Einfluss übte ein V-Mann auf ihn aus? Diese Fragen werden den dritten Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt beschäftigen.

http://www.sueddeutsche.de/politik/fall-anis-amri-viele-lose-enden-im-fall-amri-1.3787624

