Der Anschlag – Quelle: Das Erste

Filmteam recherchiert, um zu verstehen, warum der Terroranschlag vom 19. Dezember 2016 nicht verhindert wurde.

Beste Kontakte zu bekanntem Terrornetzerk, etliche Identitäten, von der Polizei beobachtet, abgehört und beschattet.

Die Fingerabdrücke registriert, namentlich öfters beim Terrorabwehrzentrum besprochen wird mit gefälschten Ausweisen von der Polizei abgegriffen und wieder laufengelassen.

Sein Handy wird auf den Dienstweg geschickt, er selber beschafft sich Geld durch den Handel mit Kokain, ebenfalls vor Augen der Polizei. Man stellt eine Kamera auf, um einen Treffpunkt zu beobachten, der als Moschee getarnt ist (für mich als Atheisten ist klar das dort eine Religion lediglich instrumentalisiert wird) – die Bilder wertet man nicht aus.

Nach dem Attentat erzählt man das man den Täter nicht hätte in Haft nehmen können, wegen der Gesetze und so.

http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Der-Anschlag/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=48312570

