Berlin-Attentäter Anis Amri: War er der Anführer einer Terror-Brigade in Deutschland? (FOCUS)

Knapp ein Jahr nach dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten tauchen immer noch neue Informationen zu den Hintergründen auf. Demnach soll die Killerfahrt mit dem Lkw von einem Hassprediger namens Abu Walaa abgesegnet worden sein. Der irakische Imam steht derzeit vor Gericht. Doch selbst die Ankläger der Bundesanwaltschaft halten wenig von der These der Ermittler.

Er war stets ein Freund heroischer Worte. Einer, der schon Monate vorab ankündigte, in Deutschland „im Namen Allahs etwas zu machen“. Vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breidscheitplatz am 19 . Dezember brüstete sich der islamistische Attentäter Anis Amri als Amir (Anführer) einer Kampfeinheit (Katiba) des Hildesheimer Hasspredigers mit dem Aliasnamen Sheikh Abu Walaa.

http://www.focus.de/politik/deutschland/terroranschlag-auf-berliner-weihnachtsmarkt-ermittler-haben-neue-these-zu-anis-amri-selbst-die-anklaeger-glauben-nicht-an-sie_id_7968704.html

