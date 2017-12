Vom Nazi-Kriegsplaner zum BND-Chef: Biographie über Reinhard Gehlen erschienen (Sputniknews)

Wie ein ehemaliger Wehrmachtsgeneral und Mitgestalter des Krieges gegen die UdSSR es geschafft hat, erster Geheimdienstchef der Bundesrepublik Deutschland zu werden, das beschreibt eine neue umfangreiche Biographie über Reinhard Gehlen. Die zeigt: Er war vor allem im Inland ein erfolgreicher Spion – auch im Interesse der CIA.

Reinhard Gehlen konnte als Generalmajor der faschistischen deutschen Wehrmacht nach deren Kapitulation 1945 seinen Krieg gegen die Sowjetunion und die Kommunisten fortsetzen. Dabei halfen ihm die US-Amerikaner, unter deren Aufsicht er erst die „Organisation Gehlen“ und daraus später den Bundesnachrichtendienst (BND) gründete. Dessen Chef blieb der einstige Chef der Wehrmachts-Abteilung „Fremde Heere Ost“ und Mitplaner des faschistischen Überfalls auf die Sowjetunion dann bis 1968.

Für die USA und vor allem die CIA war Gehlen nützlich, weil er selbst im Inland bundesdeutsche Politiker ausspionierte und entsprechende Informationen weitergab. Darauf machte Rolf-Dieter Müller, Historiker und Autor einer neuen Gehlen-Biografie, gegenüber Sputnik aufmerksam. Er stellte am Donnerstag in Berlin gemeinsam mit dem Ch. Links Verlag das zweibändige, 1400 Seiten zählende Werk vor. Die Biografie gehört als Band 7 zu den Ergebnissen der Arbeit der 2011 ins Leben gerufenen Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der BND-Geschichte (UHK), die von dem Ostberliner Verlag veröffentlicht werden.

Gegen die „rote Gefahr“ von außen und im Inneren

Es sei die umfassendste Biografie nicht nur des BND-Gründers, sondern auch eines Geheimdienstchefs überhaupt in der Welt, betonte Müller bei der Buchvorstellung. Gehlen habe sich nach Kriegsende in die westdeutsche Politik eingemischt – „zur Fortsetzung des Krieges gegen die UdSSR“. Zugleich habe er mit seinem umfassenden Sicherheitskonzept eine einzigartige Machtposition in der jungen Bundesrepublik angestrebt. Der Historiker liefert mit den zwei Bänden nach seinen eigenen Worten einen „ungewöhnlichen Blick auf die Frühgeschichte der Bundesrepublik und des Kalten Krieges“, der auch Kontinuitäten und das „Festhalten an einem autoritär-konservativen Staatsverständnis“ zeige.

Gehlen habe mit seinen Aktivitäten die „Verwestlichung der Bundesrepublik“ gebremst, stellte Müller fest. Der Geheimdienstchef habe sich als „Schutzpatron des rechts-konservativen Lagers und williger Handlanger Adenauer und Globkes im Kampf gegen die vermeintliche kommunistische Unterwanderung, gegen Neutralismus und Aufweichung der Abwehr der sowjetischen Bedrohung“ verstanden. Zugleich bevorzugte er laut dem Historiker intrigante Machtkämpfe statt öffentlichem Agieren ebenso wie skrupellose Verleumdungen gegen tatsächliche oder vermeintliche Gegner wie zum Beispiel die Friedensbewegung, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und linke Medien.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20171211318645694-biographie-ueber-reinhatd-gehlen-erschienen/

