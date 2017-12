Pentagon ist der Aufenthaltsort von zehntausenden Soldaten unbekannt -von Florian Rötzer (Heise.de)

11. Dezember 2017

Weltweit sind US-Soldaten stationiert und im Einsatz, oft in kleinen Gruppen verdeckt operierend, weiter auch viele Contractors

Man sollte meinen, beim Militär herrsche eine gewisse Ordnung. Dass das Pentagon aber gleich von 44.000 Soldaten weiß, von denen es nicht weiß, wo sie sich befinden. In anderen Streitkräften wie im Irak oder in Afghanistan stößt man immer wieder auf Geistersoldaten, die nur auf dem Papier stehen, deren Sold aber von Offizieren oder anderen Mitarbeitern des jeweiligen Verteidigungsministeriums als lukrativer Zugewinn eingezogen wird.

weiterlesen

https://www.heise.de/tp/features/Pentagon-ist-der-Aufenthaltsort-von-zehntausenden-Soldaten-unbekannt-3914935.html

