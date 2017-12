Die EU-Staaten Italien, Griechenland und Zypern planen zusammen mit Israel den Bau einer 2000 km langen Unterwasserpipeline

Ab 2025 Erdgas aus Israel und Zypern?

Die Energieminister Israels, Zyperns, Griechenlands und der Botschafter Italiens in Zypern haben am Dienstag eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) in der Hauptstadt der Inselrepublik Nikosia unterzeichnet.

Anwesend war auch der für Energie zuständige EU-Kommissar, Miguel Arias Cañete, wie das staatliche zyprische Fernsehen (RIK) am Dienstag berichtete. Die vier Staaten haben sich verpflichtet, die Möglichkeiten für dieses Projekt zu sondieren.

Die geplante Pipeline soll rund sechs Milliarden Euro kosten. Durch die Pipeline auf dem Grund des Mittelmeeres soll Erdgas aus Offshore-Vorkommen vor Israel nach Zypern und von dort nach Kreta und über das griechische Festland nach Italien geliefert werden. Die Bauzeit wird auf acht Jahre angesetzt.

Durch die Unterwasser-Pipeline sollen jährlich etwa 5 Prozent des jährlichen Verbrauchs in Europa, oder bis zu 16 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden.

