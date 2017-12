Ukraine: Janukowitsch/Saakaschwili

https://de.sputniknews.com/politik/20171210318626293-ukrainer-janukowitsch-regime/ 10.12.2017

Ukrainer stimmen für Rückkehr des „verbrecherischen“ Janukowitsch-Regimes

Die meisten Zuschauer des ukrainischen TV-Senders NewsOne haben während der Sendung „Subjektiver Rückblick mit Anna German“ für die erneute Machtübernahme durch den 2014 entmachteten Präsidenten des Landes, Wiktor Janukowitsch, gestimmt.

Die Frage lautete: „Sollten Sie jetzt zwischen der ehemaligen verbrecherischen Regierung und der heutigen wählen, für wen würden Sie stimmen?“ Nur acht Prozent der Zuschauer, die an der Befragung teilnahmen, zeigten sich bereit, die Politik des Präsidenten Petro Poroschenko zu unterstützen. Die restlichen 92 Prozent stimmten für die Rückkehr des ehemaligen Staatschefs Wiktor Janukowitsch, der 2014 infolge des Maidan-Aufstandes entmachtet wurde, weil er sich weigerte, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen.

Insgesamt nahmen 47.181 Zuschauer an der Befragung teil.

Im Oktober hatte der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Jurij Luzenko, Janukowitsch der Aneignung von Aktiva im Gesamtwert von 40 Milliarden Dollar beschuldigt. Gegen den ehemaligen Staatschef sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, sein Vermögen auf dem Territorium des Landes wurde beschlagnahmt.

Zuvor war berichtet worden, dass derzeit nur 16 Prozent der Bürger den Präsident des Landes, Petro Poroschenko, wählen würden.

Wie Michail Saakaschwili die ukrainische Regierung vorführt

Der Westen braucht und fördert die Korrupten in der Ukraine, um diese anti-russisch auszurichten.

von Ulrich Heyden

Dass der unter großem Aufwand am Dienstag in Kiew verhaftete Oppositionspolitiker Michail Saakschwili nur Stunden später von seinen Anhängern gewaltsam befreit wurde, schwächt die Position von Präsident Petro Poroschenko. Die Begründung der Staatsanwaltschaft für die Verhaftung, Saakaschwili habe mit einem Berater des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch und „russischen Agenten“ einen Putsch geplant, ist offenbar der Versuch, Saakaschwili zu diskreditieren. Michail Saakaschwili selbst sieht sich im Einklang mit westlichen Beschwerden über die anhaltende Korruption in Ukraine. Faktisch agiert der ehemalige Gouverneur von Odessa wie ein Stachel im Fleisch der ukrainischen Elite, mit dem bestimmte Kreise in den USA versuchen, die immer noch sehr hohe Korruption in dieser Elite zu stutzen. Doch der Machtzirkel um Präsident Petro Poroschenko unterläuft die vom Westen geforderten Anti-Korruptions-Maßnahmen und klagt bereits über das Agieren amerikanischer Agenten auf dem Gebiet der Ukraine.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/wie-michail-saakaschwili-die-ukrainische-regierung-vorfuhrt

