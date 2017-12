Haftbefehl wegen „Hochverrats“ gegen Ex-Präsidentin Kirchner in Argentinien Verfahren wegen Abkommens um Anschlag auf jüdisches Kulturzentrum im Jahr 1994 (amerika21)

Gegen die ehemalige Präsidentin von Argentinien, Cristina Fernández de Kirchner, ist am Donnerstag ein Haftbefehl wegen „Hochverrats“ und „Vertuschung“ erlassen worden. Im Senat beantragten politische Gegner der Politikerin die Aufhebung ihrer Immunität als Senatorin. Ex-Außenminister Hector Timerman wurde unter Hausarrest gestellt, ein ehemaliger Staatssekretär und zwei weitere Personen wurden festgenommen. Die Opposition bezeichnet dieses Vorgehen als Justizskandal und beschuldigt die Regierung von Präsident Mauricio Macri der politischen Verfolgung.

https://amerika21.de/2017/12/191589/argentinien-klage-fernandez-de-kirchner

