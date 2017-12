Das EU-Parlament verleiht den diesjährigen „Sacharow-Preis für geistige Freiheit“ an Vertreter der venezolanischen Opposition und ehrt dabei auch wegen Gewalttaten und deren Förderung verurteilte Rechtsextremisten. Der nach dem sowjetischen Physiker, Friedensnobelpreisträger und Dissidenten Andrei Dmitrijewitsch Sacharow benannte Menschenrechtspreis wird seit 1988 verliehen.

weiterlesen

https://amerika21.de/2017/12/191543/eu-parlament-sacharow-preis-venezuela

