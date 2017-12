Im Gespräch mit Sputnik hatte im Jahr 2016 Andre Hahn, Mitglied des Sportausschusses im Bundestag, gesagt, es sei zumindest merkwürdig, dass „ausgerechnet mehrere Olympiasieger und Tour-de-France-Gewinner alle krank sind und Mittel nehmen müssen, die auf der Dopingliste stehen“.

https://de.sputniknews.com/politik/20171205318572726-ioc-gesunde-athleten/

