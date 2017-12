Staat als Fluchthelfer. Nächste »Panne« im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlags: Mordverdächtiger nach Tunesien abgeschoben – Von Claudia Wangerin (junge Welt)

Die Abschiebung des Amri-Freundes, der womöglich direkt an den Anschlagsvorbereitungen beteiligt war, hält der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe, für einen Vertuschungsversuch: »Diese Nacht-und-Nebel-Aktion lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Ben Ammar sollte als Zeuge weder den Ermittlern noch dem Parlament zur Verfügung stehen«, sagte Luthe, der dem Untersuchungsausschuss zu dem Attentat angehört, laut Focus-Bericht.

