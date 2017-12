Worum es dem Westen beim IOC-Urteil wirklich geht (RT Deutsch)

Wenn eine Niederlage ein Sieg ist:

Trotz des Ausschlusses des russischen Olympia-Teams von den bevorstehenden Spielen im südkoreanischen Pyeongchang sind nicht alle im Westen zufrieden. Vielen ist das IOC-Urteil nicht hart genug. Die Reaktionen zeigten: Die Medien verfolgen ihre eigene Agenda.

Der Leiter der IOC-Sonderkommission, Samuel Schmid, und der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, verkündeten am 5. Dezember ihre Entscheidung zum Russischen Olympia-Team. Anschließend gaben die beiden Sportfunktionäre eine Pressekonferenz.

Während sich die russischen Medien vor allem für die tatsächliche Beweisbarkeit der Doping-Vorwürfe und das Schicksal konkreter Teams bei den künftigen Spielen nach der Suspendierung des russischen Olympia-Kommitees interessierten, gingen viele Westmedien wie die Agentur AP oder USA Today weit über diese konkreten Punkte hinaus. Präsident Putin, Vize-Premier Mutko, die FIFA und die WM 2018 in Russland als Staat standen im Vordergrund ihrer Fragen.

Dies offenbart einmal mehr, worum es ihnen bei dieser Veranstaltung wirklich ging: dieses Ereignis als Anlass zu nehmen für eine weitere Diskreditierung des russischen Staates.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/61743-wann-niederlage-sieg-ist-worum-ioc-urteil-olympia-ausschluss/

WADA-Informant Rodtschenkow zu seinen Motiven

Der russische TV-Sender NTV strahlte jüngst Ausschnitte aus Video-Gesprächen mit dem WADA-Informanten Grigori Rodtschenkow aus. Rodtschenkow Äußerungen vor der Kamera widersprechen eklatant dem Bild eines „Kämpfers für den sauberen Sport“.

„Der Kampf gegen das Doping ist mir sch***egal“, räumt der zurzeit berühmteste Whistleblower im Bereich des Sports, Grigori Rodtschenkow, freimütig ein und schimpft über Nicht-Profis, die sich anmaßen, über Doping zu sprechen. Wie er seine Rolle sieht, beschreibt er in sehr plastischer Weise: „Ich bin ein Straßenhund, ich tauche bei den Sportlern bis auf die Ellenbogen in den Urin. Sie sitzen auf den Fensterbänken und bellen mich an – Wuff, Wuff“, sagt er an einer anderen Stelle.“ Dabei zeigt er sich auf seine ganz spezifische Weise seiner Fehlbarkeit bewusst: „Auf mir lasten alle Sünden außer Pädophilie, Homosexualität und Drogenhandel.“ Mehr noch: „Die ausländische Presse schreibt zurecht, dass ich ein schlimmer Mensch und eine käufliche Seele bin“, sagt der ehemalige Chef des Moskauer Antidoping-Labors zwischen Bier-Konsum und dem Verzehr der China-Nudeln.

Diese und andere Video-Schnipsel mit Rodtschenkow zeigte am 2. Dezember der russische Kanal NTV in seinem Programm „Zentrales Fernsehen“. Mit wem und wann der selbst ernannte Enthüller jeweils sprach, ist unklar, der Moderator sagte lediglich, der Sender sei in den Besitz dieser Aufnahmen gekommen. Eines scheint jedoch festzustehen: Die mit der Kamera aufgezeichneten Gespräche fanden in Rodtschenkows Wohnung bei Los Angeles in den USA statt, wo dieser seit Dezember 2015 lebt.

Trotz großzügiger Gönner Geldprobleme

Diese Wohnung wird ihm bezahlt, erzählt er weiter, obendrauf bekommt der Whistleblower auch ein Auto – das jüngste „Infinity“-Modell. Für seine Tagebücher habe er eine Million Dollar erhalten. Trotzdem, so der Kronzeuge, habe er Geldprobleme – „meine Finanzen sind ausgeschöpft“. Rodtschenkow trauert seiner Zeit in Moskau nach, als er als Chef des Moskauer Anti-Doping-Labors ein Gehalt von offiziell 600.000 Rubel (ca. 9.000 Euro) im Monat bezog.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/russland/61667-mein-preis-wachst-wada-informator-rodtchenkow-entbloe%C3%9Ft-sich/

