USA: Pro-Peace Billboards Are Up! – Werbung für eine Welt ohne Krieg

von Leah Bolger, Vorsitzende des Koordinationskomitees für „World Beyond War“.

Die oben abgebildete Plakatwand befindet sich in der High Street in Charlottesville, Virginia und wurde für den laufenden Monat Dezember spendenbasiert angemietet.

Eine weitere Plakatwand wird für den Monat Januar 2018 in der Innenstadt von Baltimore, Maryland aufgestellt werden, wo auch die Konferenz No Foreign Bases vom 12. bis zum 14. Januar stattfinden wird.

„World Beyond War“ Werbeflächen werden ausschließlich durch Beiträge finanziert, die von Unterstützern der Bewegung „World Beyond War“ oder „Eine Welt jenseits von Krieg“ geleistet werden.

Hier weitere Entwürfe

Wir organisieren aber außer diesen Werbeflächen noch viele weitere Aktivitäten. Hier einige unserer Errungenschaften des vergangenen Jahres.

Entscheidend für unseren Erfolg als internationale Organisation ist die Teilnahme von Menschen außerhalb der USA. Wir haben jetzt 24 Länderkoordinatoren sowie viele weitere Gruppen und Partner, die alle bei der Planung und Durchführung multinationaler Aktionen und Kampagnen eine wichtige Rolle spielen.

Koordinator in Deutschland

Heinrich Buecker

In diesem Jahr plante „World Beyond War“ zwei Konferenzen: die Konferenz „Frieden und Demokratie“ im Rahmen der Demokratiekonvention in Minneapolis und unsere zweite jährliche Konferenz in Washington DC. Das Thema in diesem Jahr hiess „Krieg und Umwelt“, und unsere Absicht war es, eine Forum zu schaffen, in dem Aktivisten aus den beiden Interessensgemeinschaften zusammenkommen konnten.

Vor der Konferenz haben wir die dritte Ausgabe unserer Publikation „Ein globales Sicherheitssystem: Eine Alternative zum Krieg“ fertig gestellt, von der allen Teilnehmern der Konferenz eine Kopie zur Verfügung gestellt wurde. Unser neuer Bildungskoordinator, Tony Jenkins, hat einen interaktiven, webbasierten Leitfaden für die Veröffentlichung erstellt. Tony entwarf auch einen 8-wöchigen Online-Kurs, „World Beyond War 101“, den wir zweimal abgehalten haben. Wir arbeiten jetzt an einem Folgekurs.

World Beyond War wurde Gründungsmitglied der „Coalition Against US Foreign Military Bases“, und wir sind federführend bei der Planung einer Organisierungskonferenz in Baltimore vom 12.-14. Januar 2018. Die Frage der ausländischen Militärbasen ist einer der drei Schwerpunktbereiche, die auf unserer ersten Jahreskonferenz im September 2016 ermittelt wurden. Die beiden anderen Bereiche sind Desinvestition und internationales Recht. WBW hat mit anderen Organisationen an einer Desinvestitionskampagne gearbeitet, und wir haben internationales Recht als Thema der Konferenz im nächsten Jahr gewählt.

World Beyond War hat jetzt bereits über 70.000 Mitglieder aus 156 Ländern. Es ist aufregend zu sehen, dass wir so umfassend mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden sind und dass wir kooperativ zusammenarbeiten können, um Krieg für immer abzuschaffen.

Leah Bolger, Vorsitzende des Koordinationskomitees für „World Beyond War“.

http://worldbeyondwar.org

