Trumps Jerusalem-Moment: „Great“ oder giftig? – Thomas Pany (Telepolis)

Warnungen von allen Seiten

Viele warnen. Außenminister Gabriel vor „weitreichenden Konsequenzen“, das Auswärtige Amt vor Ausschreitungen und einer Reise nach Jerusalem – Palästinensergruppen haben Drei Tage des Zorns ausgerufen. Der Palästinenser-Gouverneur Frangi warnt vor „unangenehmen Reaktionen“, Erdogan warnt („rote Linie wird überschritten“), der König von Saudi-Arabien warnt, die ägyptische Führung, Irans oberster Führer Khamenei wie auch Präsident Rohani und der jordanische König warnen ebenfalls. Russland und China äußerten lediglich Besorgnis.

weiterlesen

https://www.heise.de/tp/features/Trumps-Jerusalem-Moment-Great-oder-giftig-3911436.html?seite=all

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge