Von den USA fallengelassen: Russland unterstützt kurdische YPG-Miliz in Ostsyrien (RT Deutsch)

Russische Kampfjets helfen der Kurden-Miliz YPG bei der Bekämpfung von Restbeständen des „Islamischen Staates“ (IS) östlich des Euphrat. Lokale Milizen und ethnische Gruppen sollen so die Kontrolle wiederherstellen und einen stabilen politischen Dialog mit Damaskus aufnehmen können. Die kurdischen Kämpfer fühlen sich zunehmend von den Vereinigten Staaten in Stich gelassen. Sie hoffen auf Russland als Ausgleichsfaktor.

Um das fragile soziale Gefüge der Region zu erhalten und die territoriale Integrität Syriens zu gewährleisten, traf sich eine russische Militärdelegation mit mindestens 23 Gesandten der von den kurdischen YPG-Milizen angeführten „Demokratischen Kräfte Syriens“, kurz SDF. Das Bündnis will die Interessen verschiedener Gruppen vertreten, die östlich des Euphrat-Flusses leben.

