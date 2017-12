Massiver Kurswechsel der deutschen Syrien-Politik. Außenminister Gabriel auf Berliner Außenpolitikforum: Nachkriegs-Zukunft Syriens wird weitgehend durch Russland geprägt werden

Sigmar Gabriel äußerte sich am heutigen Dienstag auf dem Berliner Außenpolitikforum zu Moskaus Rolle im Schicksal Syriens:

„Wir sehen, dass Russland … wahrscheinlich die politische Nachkriegszeit Syriens prägen wird, andere haben es nicht getan“.

Gabriel erklärte auch, dass Stabilität in Europa ohne Russland unmöglich ist:

Russland bleibe ein Nachbar Europas und zwar ein sehr einflussreicher Nachbar. Und wie das Beispiel Syrien zeigt, seien Sicherheit und Stabilität auf lange Sicht nur mit Russland möglich und nicht dagegen.

Der deutsche Außenminister betonte auch, dass „die Gefahr der Verbreitung von Atomwaffen nur unter Beteiligung der USA, Russlands und Chinas gestoppt werden kann“.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge