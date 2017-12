Waren die kurdischen Einheiten in der Vergangenheit regelmäßig durch Waffenlieferungen und Luftschläge der US-Armee unterstützt worden, so wurde am Wochenende erstmals auch eine direkte militärische Koordination mit den russischen Streitkräften öffentlich.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/322997.is-auf-dem-r%C3%BCckzug.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge