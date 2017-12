Huthi-Rebellen hatten am Montag behauptet, Ali Abdullah Salih getötet zu haben. Salihs Anhänger bestritten diese Informationen zunächst. Am Nachmittag bestätigte ein Vertreter des von Salih gegründeten „Allgemeinen Volkskongresses“ im Gespräch mit dem TV-Sender al-Arabiya, dass der Expräsident tot sei.

