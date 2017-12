Aussenminister Gabriel fordert Neuausrichtung der Politik Deutschlands gegenüber den USA / Einschliesslich der Russland-Sanktionen

Die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert aus Manuskript für eine Grundsatzrede, die der deutsche Aussenminister heute beim Berliner Forum Außenpolitik der Körberstiftung halten will.

Im Manuskript fordert er: Deutschland müsse seine Interessen energischer durchsetzen.

Die „Selbstverständlichkeit, mit der wir die US-amerikanische Rolle als – trotz gelegentlichen Zwistes – behütend sehen“, beginne „zu bröckeln“. Die USA würden Deutschland ebenfalls womöglich anders als vorher betrachten, „als ein Partner unter vielen“. Das bedeute aber auch, „dass wir ganz zwangsläufig auch als Wettbewerber wahrgenommen werden“.

Deutschland müsse künftig selbstbewusster seine Interessen vertreten. Notfalls seien „rote Linien“ zu ziehen – unter Partnern, aber „an unseren eigenen Interessen orientiert“. Als Beispiele benennt Gabriel hier die Russland-Sanktionen.

Berlin müsse kühler analysieren, wo Deutschland mit den USA „über Kreuz“ liege, und müsse eine selbständigere Politik entwickeln.

Sigmar Gabriel, 2010: „Die CDU hat Willy Brandts Ostpolitik zunächst massiv bekämpft. Es war eines der großen Verdienste Helmut Kohls, dass er die Brandtsche Außenpolitik aktiv und engagiert fortgeführt hat, trotz Widerständen in den eigenen Reihen. Es ist kein Geheimnis: Kohl und Brandt haben sich bis in die letzten Tage und Stunden des Lebens von Brandt gut verstanden.“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge