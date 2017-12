Sieben Tage nach den Präsidentschaftswahlen kommt Honduras nicht zur Ruhe. Noch während der Stimmauszählung wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Von den USA finanzierte und ausgebildete Eliteeinheiten gehen massiv gegen oppositionelle Demonstranten vor. Dabei wurden sieben Demonstranten getötet und Dutzende verletzt.

