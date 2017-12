Akte Anis Amri: Arndt Ginzel und Ulrich Stoll zeichnen in der Frontal 21-Doku Amris Weg von Tunesien über Italien nach Deutschland nach.

Die Autoren konnten interne Ermittlungsakten einsehen und auswerten. Sie stoßen auf Widersprüche, Fehleinschätzung und Vertuschungsversuche der Behörden. Sie rekonstruieren, dass frühe Warnungen vor dem späteren Attentäter nicht ernst genommen wurden. ………. Selbst Hinweise des marokkanischen Geheimdienstes blieben folgenlos. …………Im Film kommen Überlebende des Anschlags zu Wort, die bis heute nicht verstehen können, warum die deutschen Sicherheitsbehörden den Mörder Anis Amri nicht stoppten.

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/die-akte-anis-amri-vom-5-dezember-2017-100.html

