Im Jemen ist die Allianz zwischen der schiitischen Organisation Ansarollah und den Anhängern des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh durch innere Widersprüche gefährdet. In der Hauptstadt Sanaa finden seit Mittwoch schwere Kämpfe zwischen den bewaffneten Kräften beider Seiten statt. Sie machen sich gegenseitig für die Eskalation verantwortlich und stellen die militärische Lage gegensätzlich dar.

