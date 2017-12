Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sagte, dass China hoffe, Länder rund um die Welt dazu zu bestärken, eine Fahrt mit dem Expresszug des Internets und digitaler Wirtschaftsentwicklung zu unternehmen.

