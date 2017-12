Israels Premierminister verstärkt seine Anti-Iran-Rethorik und verglich nun die Islamische Republik Iran mit Hitlerdeutschland. Beide teilten das Ziel, Juden zu vernichten und Terror zu verbreiten. Von Syrien aus wolle Teheran Israel angreifen, so Netanjahu.

weiterlesen

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/61632-benjamin-netanjahu-iran-ist-wie-nazi-deutschland/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge