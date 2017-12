Was haben wir denn gelernt? NSU-Prozess Die Schlussplädoyers der Nebenklage liefern eine Dokumentation des Staatsversagens – Andreas Förster (Freitag)

Drei Fragenkomplexe, die von den Anklägern bis heute „unzureichend oder gar nicht beantwortet“ worden seien: „Wie groß war oder ist der NSU wirklich? Welche Rollen hat der Verfassungsschutz gespielt? weiter hier

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge