ABC-Journalist Brian Ross wird beurlaubt. Er hatte behauptet, ein Vertrauter von Flynn habe angegeben, dieser sei bereit zu bezeugen, dass Trump ihm gesagt habe, er solle russische Beamte während des US-Wahlkampfs kontaktieren. ABC News korrigierte den Falschbericht und entschuldigte sich dafür.

mehr:

http://www.zeit.de/news/2017-12/03/medien-abcbeurlaubt-reporter-wegen-schweren-irrtums-in-flynn-story-03124003

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge