Putins Stratege im RT-Gespräch: Russen wollen Gerechtigkeit, auch für Russland in der Welt

Im Jahr 2012 wurde Dmitri Orlow in das Präsidium der Regierungspartei „Einiges Russland“ gewählt. Mit drei weiteren Autoren schrieb er den ideologischen Teil des Parteiprogramms bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2017. Damit gehört der Diplom-Historiker zu den ideologischen Vordenkern der russischen Regierungs-Elite. In einem ausführlichen Gespräch mit RT Deutsch erläutert Orlow, worauf es der neuen russischen Elite im Hinblick auf die starke revolutionäre Tradition des Landes ankommt.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge