Libyen: Macron will Militär gegen Sklavenhandel einsetzen (RT Deutsch)

Der französische Präsident Emmanuel Macron schlägt vor, Militär nach Libyen zu schicken, um gegen den dortigen Sklavenhandel vorzugehen. Dabei handele es sich nicht um einen Kriegseinsatz, sondern lediglich um eine Militäroperation, betonte der Präsident.

Den in Libyen herrschenden Bürgerkrieg bezeichnete Macron als „politischen Übergang“. Im Jahr 2011 begann in Libyen ein vom Ausland militärisch unterstützter Aufstand, in dessen Verlauf der damalige Machthaber Muammar al-Gaddafi getötet wurde ist. Frankreich war damals eine der treibenden Kräfte hinter dem Sturz Gaddafis. Seitdem herrscht in dem nordafrikanischen Land Chaos. Libyen gilt als gescheiterter Staat.

