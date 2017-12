Milliarden für die Despoten afrikanischer Länder wie Tschad, Sudan, Äthiopien, damit die Menschen da bleiben. Hähnchenbrüste für die Europäer, die Innereien für die Afrikaner – so macht die EU das und nennt es Fluchtursachen bekämpfen. Doch das geht anders.

Ein Kommentar von Isabel Shayani, WDR

https://www.tagesschau.de/kommentar/fluchtursachen-103.html

