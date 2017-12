Rainer Rupp, 1.12.2017

Manchmal ist die politische Realität verrückter als die wildesten Phantasien. In jüngerer Zeit gilt das vor allem für Nachrichten aus dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Die jüngste Geschichte aus dem Hort der Demokratie und Menschenwürde stellen einen Höhepunkt der Realsatire dar.

Hier: https://deutsch.rt.com/international/61494-tweet-von-trump-enthullt-fsa-syrien-verbrechen-an-christen/

