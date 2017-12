Auszug:

(…) Was vom ICTY bleibt, ist die Erkenntnis, dass es juristisch das fortsetzte, was Deutschland politisch und die NATO militärisch begonnen hatten. In dieser Funktion reicht sein Einfluss weit über den südslawischen Raum hinaus, denn es diente dem Westen in dreifacher Hinsicht: Zum einen hielt es über zwei Jahrzehnte den Druck auf Belgrad aufrecht, sich willfährig zu zeigen, da ansonsten die EU-Aufnahmegespräche verzögert würden. Dies kam beispielsweise in der Reaktion des damaligen serbischen Präsidenten Boris Tadić zum Ausdruck, als er 2011 die Hoffnung aussprach, mit der Auslieferung von Ratko Mladić nach Den Haag sei die letzte verbliebene Hürde auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft beseitigt worden.

Zum zweiten ist es dem ICTY gelungen, jenen Nationalismus, der zum Zerfall Jugoslawiens geführt hatte und insbesondere von Deutschland instrumentalisiert worden war, als schändlich und – in seiner serbischen Ausprägung – als verbrecherisch darzustellen. Das ist insofern bemerkenswert, als noch Anfang der 1990er Jahre der Nationalismus westlichen Politikern in höchstem Maße willkommen war und feierlich begrüßt wurde, solange er sich gegen die Serben richtete. Vor allem Grüne und Konservative überboten sich in der Glorifizierung der »nationalen Selbstbestimmung«, wenn es darum ging, sezessionistische Parteien zu unterstützen. Drei Jahrzehnte später befinden sich wichtige serbische Nationalisten hinter Gittern, während sich ihre kroatischen, bosnischen und albanischen Kontrahenten auf EU-Befehl für ihre Vergangenheit zu schämen haben. Auch dafür steht das ICTY.

Zum dritten hat das Jugoslawien-Tribunal wesentlich dazu beigetragen, dass der Straftatbestand Völkermord Teil der internationalen Rechtsprechung wurde. Dies mag auf den ersten Blick erfreulich scheinen, ist es aber keineswegs. Denn der Vorwurf des Völkermords wird, wie das ICTY gezeigt hat, als politisches Instrument verwendet. Darüber hinaus verpflichtete die Europäische Union mit Rahmenbeschluss vom April 2007 ihre Mitgliedsländer, die Leugnung von Völkermord unter Strafe zu stellen. Das Massaker von Srebrenica, das als einziges Verbrechen vom ICTY als Völkermord eingestuft wurde, war dafür die Grundlage. Dies hatte zur Folge, dass eine Debatte über historische Ereignisse, die von einem internationalen Gericht als »Völkermord« definiert worden sind (mit welchem Kalkül auch immer), nicht mehr möglich ist. Das Jugoslawien-Tribunal zeigte erschreckend deutlich, wie interessengeleitet mit einem solchen Vorwurf umgegangen werden kann.

