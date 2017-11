Sotschi, Russland. Venezuela und Russland streben eine weitere Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Politikbereichen an. Zu diesem Zweck tagte Ende vergangener Woche in der russischen Stadt Sotschi eine hochrangige zwischenstaatliche Kommission, an der verschiedene venezolanische und russische Ministerien teilnehmen.

