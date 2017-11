Abschiebungen nach Syrien

„Deutschland müsste mit Assad kooperieren“

Michael Lüders im gespräch mit Dieter Kassel

http://www.deutschlandfunkkultur.de/abschiebungen-nach-syrien-deutschland-muesste-mit-assad.1008.de.html?dram:article_id=401957

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge