US-Medien rufen Washington auf: Waffen verdeckt an Ukraine liefern! (Sputniknews)

Der Plan der US-Regierung zur Lieferungen tödlicher Waffen an die Ukraine weist mehrere Ungereimtheiten auf. Wie L. Todd Wood in seinem aktuellen Meinungsartikel für die Zeitung „The Washington Times“ schreibt, sollten die Waffen verdeckt über Geheimdienst-Kanäle geliefert werden.

Wood erklärt, dass das republikanische US-Establishment einen „offensichtlich gut koordinierten Plan“ zu Lieferungen von tödlichen Waffen an die Ukraine habe, der „keineswegs mit Russland verbunden“ sei.

Zugleich sind laut Wood die Versuche, die Ukraine zu bewaffnen, keinesfalls mit Russland verbunden, sondern direkt damit, Trump dazu zu zwingen, zu konkreten Aktionen überzugehen.

Daher könnten die US-Geheimdienste über verdeckte Kanäle Waffen an die Ukraine liefern. Über die gleichen Möglichkeiten verfüge auch Israel, merkt er an.

den ganzen Artikel hier

http://bit.ly/2jpqydE

